LSI-копирайтинг. Принципы, инструменты, рекомендации

Первое упоминание LSA в поисковых системах связано с алгоритмом Panda от Google. Обновление ставило себе цель — найти и снизить количество контента низкого качества, который был создан с целью манипуляции поисковой выдачей. Алгоритм был запущен в феврале 2011, а уже в 2012 году появились первые упоминания об LSI-копирайтинге
.
Окончательно новые требования к качеству текстов сформировались к 2013 году. В это время Google запустил новый алгоритм — Hummingbird («Колибри»). Главное отличие нового алгоритма — поиск стал понимать поисковые запросы разговорного типа. Google научился отыскивать нужные документы, исходя из семантических связей, а не просто по запросам.
«Яндекс» подхватил эстафету в ноябре 2016 года — запустил алгоритм «Палех
». Его задача — распознавать низкочастотные и сложные запросы из «длинного хвоста». То есть понимать запросы в разговорном ключе. Общая масса таких запросов составляет порядка 40% от объема текста.
Для работы алгоритма были использованы нейросети и машинное обучение. Подробнее о механике и принципах работы алгоритма можно прочитать в блоге «Яндекс» на Хабрахабре
. Введение в работу «Палеха» подогрело интерес к LSI-текстам в русскоязычном интернете.
Весной 2017 года «Яндекс» вводит «Баден-Баден
» — новый алгоритм определения текстов, которые перенасыщены ключевыми словами. Тысячи сайтов попадают под фильтр и понижаются в выдаче
, условием возврата трафика называется отказ от SEO-текстов.
Осенью 2017 «Яндекс» запускает «Королев
» — алгоритм поиска на основе нейросетей. По заявлению «Яндекс», алгоритм «…сопоставляет смысл запросов и веб-страниц…». Новый алгоритм работает на нейросетях
, но при этом не отменяет LSI, а усиливает сложившиеся тенденции. Теперь писать SEO-тексты нет никакого смысла — вместо топа можно получить фильтр за переоптимизацию.
Комментарии к статье