LSI-копирайтинг. Принципы, инструменты, рекомендации

Иногда поднимается вопрос о целесообразности подбора LSI-фраз, ведь по логике, достаточно написать текст экспертного уровня. Но здесь не все так просто — невозможно всего лишь «прикинуть» в голове весь спектр сопутствующих слов. Поисковые системы анализируют огромные базы данных, без их статистики ключевых слов вы наверняка что-нибудь упустите.



Основная задача LSI — фильтрация спама и распознавание смысла текста. Непосредственно на ранжирование она влияет опосредованно. Но в условиях жесткой конкуренции необходимо прорабатывать сайт полностью. Поскольку иногда именно мелочи могут дать решающее преимущество.



LSI-копирайтинг — не идеальный метод, но имеет ряд преимуществ: позволяет не попасть под текстовые фильтры и улучшить старые материалы. Переработка текстов дает возможность вывести сайт из-под санкций и увеличить посещаемость сайта.

